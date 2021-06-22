Мухтар Тлеуберди: Азербайджан – ключевой партнер Казахстана на Южном Кавказе и в Каспийском регионе

БАКУ. КАЗИНФОРМ – «Азербайджан для нас является ключевым политическим и торгово-экономическим партнером на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», об этом заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в ходе встречи с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым в рамках официального визита в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своей приветственной речи Мухтар Тлеуберди сказал, что глава государства Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение дальнейшему укреплению всесторонних и дружественных отношений с Азербайджаном.

«Казахстан высоко ценит сложившееся за 30 лет независимости наших стран доброе партнёрское и взаимовыгодное сотрудничество с Баку, принципы которого наши страны закрепили в подписанном в 2005 году Договоре о стратегическом партнёрстве и союзнических отношениях», – отметил глава МИД РК в ходе совместной пресс-конференции.

По словам министра, в 2016–2019 годах государства достигли двукратного увеличения товарооборота. Однако на фоне пандемии и карантинных ограничений товарооборот в 2020 году снизился на 38% до 142 миллионов долларов.

«Мы договорились активизировать экономическую дипломатию, использовать все имеющиеся инструменты для увеличения товарооборота, расширения номенклатуры товаров, поставляемых на рынки друг друга. Мы готовы и имеем достаточный потенциал для восстановления прежних и достижения новых торговых показателей», – отметил Мухтар Тлеуберди.

Министр подчеркнул, что казахстанская сторона заинтересована в том, чтобы как можно скорее, возобновить прямое авиасообщение между двумя странами, согласовать вопрос взаимного признания паспортов вакцинации, что будет способствовать увеличению деловых поездок и контактов.

По словам Мухтар Тлеуберди, Нур-Султан возлагает большие перспективы на сферу транспорта и коммуникаций.

«Выстроено эффективное взаимодействие в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), что позволяет существенно укрепить транзитную привлекательность двух стран и повысить объемы грузопотоков. Потенциал казахстанских морских портов Актау и Курык и бакинского порта Алят имеют большие перспективы для развития в этом направлении», – поделился спикер.

Министр с удовлетворением отметил продолжающиеся поставки казахстанских грузовых электровозов и зерна на рынок Азербайджана.

Отдельное внимание глава казахстанского внешнеполитического ведомства уделил сотрудничеству в области культуры, где особое значение придается совместному проведению различных объединяющих мероприятий в сфере искусства, науки, образования, здравоохранения, туризма и спорта.

«Поэтому в практическом плане мы ежегодно реализуем или участвуем в ряде проектов, нацеленных на дальнейшее сближение двух народов. Это мероприятия и двустороннего характера, и многостороннего формата под эгидой ТЮРКСОЙ, Международного фонда тюркской культуры и наследия, Международной Тюркской академии», – резюмировал глава МИД РК.

Отметим, Мухтар Тлеуберди в рамках визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым, а также принял участие в церемонии возложения венков к могиле Общенационального лидера азербайджанского народа Г. А. Алиева и Монументу Вечного огня на Аллее шехидов.