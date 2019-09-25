Мухтар Манкеев стал первым заместителем акима ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мухтар Манкеев назначен первым заместителем акима Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В соответствии с правилом меритократии, указанным в Плане нации «100 шагов», Мухтар Наурызбайулы Манкеев, по согласованию с Администрацией Президента РК, приказом акима Западно-Казахстанской области назначен первым заместителем акима области.
На совещании актива ЗКО аким области Гали Ескалиев представил своего нового заместителя.
Как сообщила пресс-служба акима, М.Н.Манкеев родился в 1984 году, образование высшее, окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет по специальностям «инженер», «экономист» и Университет Оулу в Финляндии по специальности «магистр бизнес-администрирования».
В разные годы работал руководителем Западно-Казахстанского областного филиала «Жасыл ел», руководителем республиканского штаба «Жасыл ел», менеджером АО «Национальный холдинг «Самгау», директором департамента Центра инжиниринга и трансферта новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК, управляющим директором-членом правления АО «Астана Инновейшн», заместителем акима Северо-Казахстанской области. До настоящего времени был директором компании «Финский Бизнес Хаб», председателем Совета общенационального движения «Казахстан 2050».
В новой должности будет осуществлять руководство по вопросам предпринимательства, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, ветеринарии, земельных отношений, туризма.
Автор: Ельжан Ералы
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