Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Румынии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед обсудил перспективы укрепления сотрудничества Казахстана и Румынии с послом этого европейского государства в нашей стране Чезар-Маноле Армяну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. В связи с этим, в ходе беседы стороны отметили, что за эти годы удалось не только заложить прочный фундамент для плодотворного развития контактов, но и наладить тесное взаимовыгодное сотрудничество по многих направлениям. Особое место в этом ряду занимает динамично развивающийся межпарламентский диалог.

«Румынские депутаты проявляют большой интерес к общественно-политической жизни нашей страны. И в этом большая заслуга групп дружбы «Казахстан-Румыния», действующих в Парламентах двух наших стран. Полагаю, что мы должны активнее использовать потенциал этих групп. С нашими румынскими коллегами мы намерены укреплять не только двустороннее сотрудничество, но и развивать многосторонние контакты в рамках международных межпарламентских организаций, таких как Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы и Межпарламентского Союза», - отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

Собеседники также отметили важность расширения экономических связей. Наиболее перспективными направлениями обозначены сферы высоких технологий, энергетики, сельского хозяйства и более глубокую реализацию транзитно-транспортного и инвестиционного потенциалов. Немаловажное значение имеет и дальнейшая поддержка высокого уровня активности в культурно-гуманитарном сотрудничестве наших стран.

«В 2020 году в Румынии прошли важные мероприятия в рамках празднования 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби. В Бухаресте был открыт бюст великому казахскому поэту. В других городах проведены Дни культуры и Дни казахстанского кино. В планах - открытие центра «Казахстан» в Университете Бабеш-Бояй, сквера «Казахстан» и памятника Курмангазы в городе Меджидии, а также памятника поэту Михаю Эминеску в Нур-Султане», - подчеркнул сенатор.

Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что в этих и других вопросах двустороннего сотрудничества Сенат Казахстана продолжит активную работу по укреплению взаимодействия между Казахстаном и Румынией.