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Мухтар Кул-Мухаммед встретился с Послом Кубы

30 Ноября 2021 16:48
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Мухтар Кул-Мухаммед встретился с Послом Кубы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился с Послом Кубы Эмилио Певида Пупо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

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В ходе встречи был отмечен уровень взаимоотношений между Казахстаном и Кубой: в политическом взаимодействии, сотрудничестве на международной арене и схожести позиций наших стран по ряду вопросов, в их числе - по теме нераспространения ядерного оружия и разоружения.

Мухтар Кул-Мухаммед отметил поступательное развитие двустороннего взаимодействия и расширение договорно-правовой базы между странами. В этой связи, он выразил надежду на завершение официальной Гаваной процедуры внутригосударственного согласования Соглашения о краткосрочных безвизовых поездках граждан двух стран. По мнению сенатора, этот документ мог бы послужить импульсом к усилению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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#МИД РК   #Сенат  
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