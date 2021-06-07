16:20, 07 Июнь 2021 | GMT +6
Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Бразилии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился с Послом Бразилии Рубемом Барбоса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Приветствуя гостя, М. Кул-Мухаммед отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Бразилии в Центральной Азии.
«Мы рассматриваем Бразилию, как одного из ключевых партнеров в Латинской Америке, авторитетного экономического и политического игрока на международной арене, страну-члена БРИКС и «G20», - подчеркнул сенатор.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономического, социально-культурного и политического взаимодействия между двумя странами.
По мнению Мухтара Кул-Мухаммеда, важным элементом политического диалога может стать активизация контактов между парламентариями двух стран.