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    16:20, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Бразилии в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился с Послом Бразилии Рубемом Барбоса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Приветствуя гостя, М. Кул-Мухаммед отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Бразилии в Центральной Азии.

    «Мы рассматриваем Бразилию, как одного из ключевых партнеров в Латинской Америке, авторитетного экономического и политического игрока на международной арене, страну-члена БРИКС и «G20», - подчеркнул сенатор.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономического, социально-культурного и политического взаимодействия между двумя странами.

    По мнению Мухтара Кул-Мухаммеда, важным элементом политического диалога может стать активизация контактов между парламентариями двух стран.


    Теги:
    Сенат Другие государственные органы Международная деятельность Внешняя политика Казахстана
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