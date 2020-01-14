Мухтар Кул-Мухаммед посетил военные учебные заведения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках выезда в регионы страны председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед посетил военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел и Пограничной службы Комитета национальной безопасности, расположенные в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор ознакомился с деятельностью Академии МВД РК имени Макана Есбулатова, которая реализует программы по подготовке магистров права, а также докторов PhD по специальности «Правоохранительная деятельность». Кроме того, в академии ведется обучение по специальностям «Информационные системы» и «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».

В ходе посещения депутат отметил, что в академии, являющейся ведущим научным и учебно-методическим центром среди вузов правоохранительных органов, созданы все условия для полноценной подготовки специалистов для органов внутренних дел. Профессорско-преподавательским составом подготовлено более 500 монографий, учебников и учебных пособий, практических и методических рекомендаций, которые внедрены в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел и учебный процесс.

М.Кул-Мухаммед затронул вопросы реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019-2021 годы, которая была разработана в 2019 году по поручению Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева. Также депутат рассказал о последних принятых Парламентом законодательных актах по вопросам ужесточения уголовной и административной ответственности.

Вопросы профессиональной подготовки военнослужащих в контексте Послания Главы государства К.К. Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» обсудил депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед в ходе встречи с курсантами и профессорско-преподавательским составом Академии Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в Алматы.

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности подчеркнул, что укрепление государственного суверенитета, обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности неизменно находятся в числе приоритетов новой Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Сенатор в своем выступлении отметил, что одной из главных задач, поставленных Главой государства в Послании, является формирование боеспособной армии на основе новой концепции.

Обращаясь к будущим офицерам Пограничной службы, сенатор подчеркнул: «Глава государства в своем Послании отметил, что укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях. Бесспорно, высокую боевую готовность и боеспособность могут обеспечить только высокопрофессиональные военные кадры. И этот важный призыв в Послании Главы государства обращен, прежде всего, к представителям ведущих военных учебных заведений страны. Именно вы призваны обеспечить высокопрофессиональными кадрами наши военные подразделения, в том числе и на государственной границе».

В рамках встречи депутат также ознакомился с методикой обучения и учебно-материальной базой Пограничной академии, осмотрел учебные классы, спортивный зал и общежитие.



