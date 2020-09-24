Мухтар Кул-Мухаммед озвучил проблемные вопросы Казахстана в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед озвучил проблемные вопросы страны в Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕАЭС – это организация, созданная по инициативе нашего государства, это очень важный союз. Союз, который импортирует товары, усиливает интеграцию. Тем не менее, проблем здесь немало. В этом зале Касым-Жомарт Кемелевич в свою бытность спикером Сената несколько раз делал замечания Министерству иностранных дел, в том числе и такие, как частое внесение поправок в акты ЕАЭС через протоколы. Эти протоколы с внесением изменений заходят в Парламент, их рассматривают обе палаты, но эти вопросы не решаются», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед на пленарном заседании Сената.

Он привел пример.

«Например, если мы экспортируем товары в другую страну, чиновник федерального уровня может воспрепятствовать этому. Зачем мы тогда ратифицируем протоколы, принимаем законы, если любой чиновник федерального уровня может остановить дальнейшее продвижение товара? Зачем, если по данному вопросу были приняты решения на уровне глав государств? Сейчас многие наши товары по разным причинам не могут быть завезены на территорию соседних стран. Почему эти вопросы не решаются? Почему наше внешнеполитическое ведомство не может решить на своем уровне эти вопросы и объяснить, что их можно решить в рабочем порядке?», - спросил депутат.

На поставленные вопросы попытался ответить заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков.

«Этот вопрос находится в ведении Министерства торговли и интеграции. Они ведущий орган, который ведет евразийскую интеграцию. Что касается МИД: мы отвечаем за те вопросы, которые предусматривают недопущение политизации деятельности ЕАЭС. Хотелось бы отметить и такой момент: вопрос интеграции, развитие экономических отношений в рамках ЕАЭС – это живой процесс, и невозможно некоторые вопросы предусмотреть заранее. На протяжении работы, переговоров, постоянно возникают какие-то обстоятельства, нюансы, которые требуют внесения каких-то изменений. В этом плане можно объяснить принятие каких-то протоколов в выработанных решениях Глав государств. Это живой процесс, обновления должны быть постоянно», - заключил М. Сыздыков.