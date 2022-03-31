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    21:46, 30 Март 2022 | GMT +6

    Мұхтар Ерман был избран секретарем ЦИК РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мұхтар Ерман был избран секретарем Центральной избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК РК.

    30 марта под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» секретарем Центризбиркома избран Ерман Мұхтар Тілдәбекұлы.

    Мұхтар Ерман назначен членом Центризбиркома 30 марта Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

    Ранее занимавшая должность секретаря Центризбиркома Щегорцова Анастасия Геннадьевна продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.


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