Мухтар Джакишев будет освобожден по УДО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской суд №2 города Семея.

Сегодня, 3 марта, суд первой инстанции в Семее удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Джакишев был арестован в мае 2009 года. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.



