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Мухтар Джакишев будет освобожден по УДО
3 Марта 2020 12:08
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской суд №2 города Семея.
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Сегодня, 3 марта, суд первой инстанции в Семее удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Джакишев был арестован в мае 2009 года. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.
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