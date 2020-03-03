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Мухтар Джакишев будет освобожден по УДО

3 Марта 2020 12:08
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Мухтар Джакишев будет освобожден по УДО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской суд №2 города Семея.

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Сегодня, 3 марта, суд первой инстанции в Семее удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Джакишев был арестован в мае 2009 года. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.



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Ключевые слова: Суды, Общество,
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