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Мухтар Аймаханов будет работать в Центре подготовки космонавтов

3 Января 2023, 13:02
Мухтар Аймаханов будет работать в Центре подготовки космонавтов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Космонавт Мухтар Аймаханов завершил работу в отряде космонавтов Роскосмоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Мухтар Рабатович продолжит свою деятельность в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в качестве ведущего специалиста по подготовке космонавтов», - говорится в сообщении.

Коллектив Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина поздравил коллегу с днем рождения: 1 января 2023 года Мухтару Аймаханову исполнилось 56 лет.

Мухтар родился и вырос в соседнем с Байконуром Кармакшинском районе Кызылординской области и с детства мечтал о космосе. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище с присвоением квалификации «летчик-инженер», Позже получил еще два образования - в Высшей школе права «Адилет» − с присвоением квалификации «юрист» и Российской академии государственной службы при Президенте РФ − с присвоением квалификации «экономист».

До зачисления в отряд космонавтов Мухтар Аймаханов служил летчиком-истребителем в частях ВВС, затем занимал различные должности в организациях Казахстана, а после – работал научным сотрудником Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова.

В отряде космонавтов − с 2003 года. В 2005 году вместе с Айдыном Аимбетовым завершил общекосмическую подготовку и сдал госэкзамены с оценкой «отлично».

В период 2005-2009 годов оба кандидата в космонавты РК продолжили подготовку в группе по программе полета на Международную космическую станцию (МКС).


После неожиданной отсрочки полета казахстанского космонавта в 2009 году из-за финансового кризиса Айдын Аимбетов продолжил работу в системе Казкосмоса, а Мухтар Аймаханов принял решение остаться в российском отряде космонавтов. С того времени космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Мухтар Аймаханов продолжал подготовку в составе группы специализации и совершенствования.

Фото ЦПК им. Гагарина


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