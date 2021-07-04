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    15:12, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Мухит Турсынов досрочно завершил турнир Qazaqstan Barysy

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион Qazaqstan Barysy 2014 года Мухит Турсынбаев в этом году досрочно завершил турнир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первом круге турнира Мухит Турсынов встретился с двукратным финалистом «Әскер барысы» Ерасылом Кажыбаевым. Состязание, которое продлилось на 4 минуты, Мухит Турсынов уступил сопернику.

    Отметим, что в этом году в турнире помимо Мухита Турсынова, участвуют чемпионы Qazaqstan Barysy прошлых лет Айбек Нугымаров и Еламан Ергалиев.

    Напомним, призовой фонд для первого места составляет 25 млн тенге, тренеру – 3 млн 500 тысяч тенге. Обладателю второго места – 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру один млн 800 тысяч тенге. Палуану, занявшему третье место – один млн 800 тысяч тенге.


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