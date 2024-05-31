Мухамедсабыр Базарбайулы сохранил шанс на получение олимпийской лицензии

Выступающий в весе до 63,5 кг казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы, несмотря на поражение от кубинца Эрисланди Альвареса, сохраняет возможность привезти из Бангкока олимпийскую квоту, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Бой против кубинца выдался напряжённым для нашего соотечественника. На протяжении всего поединка на ринге проходил атакующий бокс, по итогам трех раундов 24-летний кубинец оказался точнее.

Согласно регламенту турнира у проигравшего на этом этапе боксера сохраняется шанс получить олимпийскую лицензию. Для этого необходимо выиграть два следующих поединка.

— Мухамедсабыр Базарбайулы провел неплохой поединок, однако для победы над представителем Кубы ему нужно было действовать более продуктивно со стартового гонга. Альварес обладает хорошими боксерскими навыками. Наш спортсмен в боксерском оснащении не уступал кубинцу. Возможно, именно скоростных качеств не хватило, чтобы убедить судей в своём превосходстве. Желаю Мухамедсабыру в последующих поединках проявить свои лучшие качества, — сказал тренер по боксу Рустем Касымов.

Олимпийский квалификационный турнир завершится в Бангкоке 3 июня.