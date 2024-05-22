Муфтий Ильдар Аляутдинов высказался по поводу идеи запрета никабов в России

Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов высказал критические оценки по поводу предложений о запрете никабов в России, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов в России может привести к напряженности части российского общества, так как вызовет недовольство среди мусульман.

— Эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии, — сказал Ильдар Аляутдинов в интервью агентству РБК.

По его мнению, стремление России выйти на новый уровень отношений со странами Востока будет нивелироваться подобными запретительными решениями.

Ранее с идеей о запрете ношения мусульманского женского головного убора высказался глава Совета человека при президенте России Валерий Фадеев, назвав никабы одной из проблем повышения рисков экстремизма.



