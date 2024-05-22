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    17:50, 22 Май 2024 | GMT +6

    Муфтий Ильдар Аляутдинов высказался по поводу идеи запрета никабов в России

    Islam.ru
    Фото: Islam.ru

    Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов высказал критические оценки по поводу предложений о запрете никабов в России, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов в России может привести к напряженности части российского общества, так как вызовет недовольство среди мусульман.

    — Эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии, — сказал Ильдар Аляутдинов в интервью агентству РБК.

    По его мнению, стремление России выйти на новый уровень отношений со странами Востока будет нивелироваться подобными запретительными решениями.

    Ранее с идеей о запрете ношения мусульманского женского головного убора высказался глава Совета человека при президенте России Валерий Фадеев, назвав никабы одной из проблем повышения рисков экстремизма.

    Теги:
    Мусульмане Религия Общество Мировые новости Россия Ислам
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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