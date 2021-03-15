Муфтии Казахстана и Египта подписали совместное соглашение

КАИР. КАЗИНФОРМ - Председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы в ходе официального визита в Арабскую Республику Египет посетил Центр фетвы в Каире и встретился с муфтием Египта Шауки Алламом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Стороны обсудили ряд вопросов, волнующих мусульманскую умму, таких как получение ипотеки, утверждение религиозных праздников, приверженность к преобладающей в своей стране мазхабу. Муфтии согласились принять совместную фетву в этом направлении.

Муфтии Казахстана и Египта официально подписали соглашение о научном и религиозном сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Казахстана и Центром фетв Арабской Республики Египет и обменялись документами с целью расширения двустороннего сотрудничества и братства.