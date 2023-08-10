Мудрость Абая близка и китайскому читателю - Акпар Мажитулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акпар Мажитулы писатель - переводчик, общественный деятель, проживающий в Пекине. Он перевел на китайский язык Слова назидания Абая, 145 его стихотворений и три поэмы. Акпар Мажитулы - человек, заслуживший признание как в творческой, так и в государственной деятельности. Являясь писателем, пишущим на китайском языке, он внес значительный вклад в развитие казахской литературы и культуры в этой стране. Ко Дню Абая корреспонденту МИА «Казинформ» удалось записать с ним интервью.

- Акпар Мажитулы, ежегодно 10 августа в Казахстане проходят мероприятия по чествованию нашего Великого поэта Абая. Вы человек, который знакомит с его творчеством китайское обществ, а в Пекине проходят мероприятия посвященные его Дню рождения?

- 10 августа мы все отмечаем-178-летие великого Абая. Вот уже четвертый раз день Абая отмечают казахи во всех уголках мира.. Я сердечно поздравляю всех вас с этим знаменательным днем. В Пекине есть Центральный парк под названием «Чаоян». В названном парке есть большой дом культуры под названием «Жин Тай». Перед этим домом культуры установлена статуя великого Абая. В последние годы 10 августа посольство Казахстана в Пекине и Дом культуры «Жин Тай» совместно проводят мероприятия, посвященные памяти и творчеству Абая. Пекинские студенты в этот день читают стихи и слова назидания великого поэта. Все это, конечно, стихи и рассказы, которые я перевел на китайский язык. Поэтому, можно сказать, что и в Пекине отмечают День рождения Абая на должном уровне.

- Вы стали признанным переводчиком Слов назиданий Абая на китайский язык, это сделало Вас известным как в казахском народе, так и в Китае. Как изначально у Вас зародилась идея перевода произведений Великого поэта?

- Я перевел слова назидания Абая в 1994 году по предложению Пекинского «Издательства наций». Эта книга была опубликована в 1995 году этим изданием. Примерно через 15-20 лет я перевел стихи Абая, а в августе 2020 года вышел в свет сборник под названием «Абай» куда вошли и переводы «Слов назидания» и стихов. Этот сборник был напечатан издательством «Жыжан». Думаю, благодаря этим работам китайские читатели глубже ознакомились с произведениями великого поэта. Я бы назвал такие переводы произведений - золотым мостом, сближающим народы. Думаю, что мои переводы произведений Абая поспособствовали укреплению дружбы между двумя странами и их сближению.

- В 1995 году «Слова назидания» Абая переводил с русского языка на китайский писатель-переводчик Су Жоушиун. Можете поделиться сведениями о мистере Су Жоушиуне?

- С писателем -переводчиком Су Жоушиуном мы были близки. Я представлял его в Союзе китайских писателей. Он писатель, который перевел многие произведения русской литературы на китайский язык. Г-н Су Жоушиун проработал в Посольстве Казахстана в Китае около двух лет, начиная с 1992 года. В то время он ознакомился с произведением Абая и перевел «Слова назидания» Абая с русского на китайский язык. Он передал этот перевод «Издательтсву Наций». Редакторы данного издательства занимаются читкой и сравниванием версии на китайском языке с оригиналом. Директор тогдашнего «Издательства Наций» Калибек связался со мной по телефону и сообщил, что перевод Су Жоушиуна с русского был далек от казахской оригинальной версии. Он попросил меня отредактировать ее. Я прочитала перевод Су Жоушиуна и убедился, что между переводом с русского и оригиналом есть большой разрыв. Тогда я предложил перевести это произведение с оригинальной казахской версии. Они согласились. Так я перевел это произведение с казахского на китайский язык за месяц. Мы передали перевод в «Издательстве Наций». Это был наш первый перевод. Писатель -переводчик Су Жоушиун ушел из жизни 4 мая текущего года в возрасте 85 лет.

- По вашим словам книга «Слов назидания» Абая переиздавалась десятки раз в Китае. Какой отклик она вывала у китайской интеллигенции?

- С тех пор, как произведения Абая были переведены на китайский язык, китайские читатели стали глубже узнавать о великом поэте. В качестве примера скажу, что в 2020 году в Посольстве Казахстана в Пекине известному китайскому писателю Хахуанжану (первый переводчик «Слов назидания» Абая на китайский) и мне от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева вручили орден «Достык» II степени. В то время бывший министр культуры Китая Ван Мэн специально приехал в посольство и сказал, что особенно рад переводу произведения Абая на китайский язык. Он даже говорил по-казахски. Это один из многих примеров того, как китайские читатели, поэты, писатели начали узнавать Абая. Еще раз хочу сказать, что мудрая мысль Абая «люби все человечество» очень нравится и знакома читателям Китая. Причина в том, что у китайского народа также есть мудрость классика и мыслителя Мынзы «Ели ты миролюбив - люби все человечество». Мудрость, оставленная этими двумя мыслителями, невероятно созвучна. Поэтому, я считаю, что творчество великого поэта хорошо воспринято китайскими читателями.

- Что нового происходит в Вашем личном творчестве?

- Что касается моего личного творчества, за последние годы я опубликовал несколько сборников рассказов. В прошлом году к 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем были переведены на китайский и опубликованы 30 песен, написанных поэтами и композиторами Казахстана. Книга была опубликована музыкальным издательством «Халық. 26 мая в данном издании состоялась презентация этой книги. На этой презентации с приветственными словами выступили бывший министр культуры Ван Мэн и Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае г-н Шахрат Нурышев. Музыка - это же общий, уникальный язык человечества. Поэтому в настоящее время мы планируем провести специальный концерт, с исполнением песен, переведенных мною на китайский . Во такие у меня личные новости...

-Как Вы думаете, произведения еще каких авторов можно было бы перевести на китайский язык?

- Если говорить о переводе казахских поэтов, писателей, кроме Абая, я перевел на китайский язык произведения ряда казахских поэтов, писателей, проживающих в Китае. А произведения других казахстанских писателей производит на сегодня Кайша Тәбәрікқызы. У меня есть негласное соглашение с ней о том, что я перевожу Абая, а она других. В завершение хочу поздравить всех с Днем Абая. Пусть этот праздник станет воистину народным праздником!