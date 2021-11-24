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Мудрое решение – депутат об уходе Елбасы с поста Председателя партии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Ноября 2021, 12:12
Мудрое решение – депутат об уходе Елбасы с поста Председателя партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Жамбылской области Уалихан Болатбек прокомментировал решение Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева уйти с поста Председателя партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной вклад в создание, становление и развитие партии сделал Елбасы, все об этом знают. Все достижения партии связаны с его именем. И именно благодаря ему партия популярна среди народа, все ей доверяют», - сказал Уалихан Болатбек в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

«Вчера Елбасы сказал, что все эти годы он совмещал должности Президента страны и Председателя партии, а потому будет правильным продолжить эту линию. То есть, чтобы действующий Президент возглавил партию. Думаю, это очень мудрое решение Елбасы, потому что мы – единая нация, и многие политические решения принимаются в партии. Теперь, предстоит провести заседание Бюро партии и Съезд, где поэтапно будет утверждаться кандидатура нового Председателя», - добавил спикер.

Напомним, 23 ноября 2021 года Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны.


Фото: twitter.com @5uali
Нур Отан   Первый Президент - Елбасы  
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