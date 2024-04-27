МТИ РК отменил сертификаты соответствия на облицовочные плиты из Китая, Узбекистана, Турции и Ирана

Территориальные департаменты Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК отменили ряд сертификатов соответствия, выданных с нарушениями требований технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», сообщили в МТИ передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве пояснили, что речь идет о сертификатах соответствия на плиты облицовочных из гранита, мрамора и травертина из КНР, Узбекистана, Турции и Ирана. А выдали их ТОО «Аналитик АФ», ТОО «Фирма Торговая палата», ТОО «Центр подтверждения соответствия продукции», Карагандинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

— Выявленные нарушения включают неверную идентификацию, отсутствие указания прочности, месторождения и других важных характеристик в сертификатах. Несоблюдение правил может ввести потребителей в заблуждение относительно качества камня, его характеристик и способности выдерживать различные условия, — добавили в МТИ.

Действие сертификатов соответствия было прекращено, и заявители получили уведомление об этом. Они также обязаны прекратить использование всех рекламных материалов, содержащих ссылки на эти сертификаты, и внести информацию об аннулировании в реестр государственной системы технического регулирования «Единое окно».