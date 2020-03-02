МТИ РК договорилось о продвижении казахстанского экспорта через Белорусскую универсальную товарную биржу

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В рамках Торгово-экономической миссии Республики Казахстан в Беларусь вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев встретился с председателем правления ОАО «Белорусская Универсальная Товарная Биржа» Александром Осмоловским передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.

Белорусская универсальная товарная биржа сегодня – это более 22 тысяч участников из 63 стран мира (основная масса покупателей из стран ЕС), включая 56 казахстанских компаний (по итогам прошлого года казахстанские компании продали через БУТБ товаров на 5,6 млн долларов).

В ходе встречи Кайрат Торебаев выразил заинтересованность в сотрудничестве с БУТБ в части увеличения представленности казахстанской продукции на белорусской бирже. «Мы нацелены на увеличение казахстанского экспорта, используя различные электронные площадки», - сообщил он.

В свою очередь Александр Осмоловский пригласил казахстанские компании к участию на БУТБ.

«Мы готовы выехать в Казахстан, чтобы рассказать о функционировании нашей биржи, а также предоставить возможность казахстанским производителям аккредитоваться на ней, выдать им электронную цифровую подпись для возможности участия в торгах», - рассказал он. Он также сообщил, что участие в торгах возможно как в качестве посетителя, так и в качестве биржевого брокера.

Он также рассказал, что сегодня многие компании постсоветского пространства используют белорусскую торговую площадку для выхода на европейские рынки, поскольку основную массу покупателей представляют компании из Литвы, Латвии, Польши и других стран Евросоюза.

Он также сообщил, что на текущий момент на бирже представлены порядка 4000 товарных групп, условно разделенных на четыре крупные группы: лесопродукция, металлопродукция, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары.

«Анализ показывает, что наши белорусские покупатели заинтересованы в поставках таких товаров из Казахстана, как продукция металлообработки, сельскохозяйственные товары, уголь», - сообщил Осмоловский. Добавив, что на сегодняшний день казахстанский уголь зачастую продается на бирже российскими трейдерами (перекупщиками).

Стороны договорились наладить тесное сотрудничество в целях продвижения казахстанского экспорта на рынки третьих стран с использованием площадки Белорусской универсальной товарной биржи.

Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК