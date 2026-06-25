МСБ в Казахстане получит доступ к кредитным рейтингам

В Казахстане планируется расширить доступ малого и среднего бизнеса к кредитным рейтинговым услугам. Соответствующий закон «О кредитной рейтинговой деятельности» одобрен Сенатом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил депутат Сената Сергей Карплюк, документ направлен на развитие отечественной инфраструктуры рейтинговых агентств и повышение доступности рейтинговых услуг для бизнеса.

По его словам, в настоящее время кредитные рейтинги в основном используются крупными компаниями, тогда как малый и средний бизнес имеет ограниченный доступ к таким услугам из-за их высокой стоимости.

— Кредитные рейтинги широко используются инвесторами, банками и финансовыми регуляторами при оценке кредитного риска и принятии инвестиционных решений. В настоящее время на отечественном рынке кредитные рейтинги в основном имеют крупные компании. Средний бизнес имеет ограниченный доступ к рейтинговым услугам в силу их высокой стоимости, — сказал Карплюк на заседании.

Он отметил, что создание национальной рейтинговой инфраструктуры позволит снизить стоимость услуг и повысить их доступность для широкого круга предпринимателей, особенно МСБ.

Также законом предусматривается создание казахстанского кредитного рейтингового агентства, одним из учредителей которого выступит Национальный банк.

Кроме того, документ устанавливает принципы регулирования деятельности рейтинговых агентств, требования к корпоративному управлению, системе внутреннего контроля, раскрытию информации и управлению конфликтами интересов.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что новый закон создаст условия для развития финансового рынка и расширения доступа бизнеса к инвестиционным ресурсам.

Сопутствующий закон предусматривает внесение изменений в пять кодексов и 26 законов, направленных на совершенствование и цифровизацию финансового рынка.

Ранее на 15-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы налогового администрирования и отраслевого регулирования.