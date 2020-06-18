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МСБ нужно повышать цифровые компетенции, чтобы выжить в условиях пандемии

18 Июня 2020 15:00
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МСБ нужно повышать цифровые компетенции, чтобы выжить в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 июня состоялась бизнес-конференция в онлайн формате «Бизнес после карантина: как адаптироваться в кризис?». Об этом передает МИА «Казинформ».

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Казахстанские предприниматели, эксперты в области цифровизации, маркетинга и коммуникаций обсуждали волнующий всех вопрос: «Как выжить малому и среднему бизнесу в условиях пандемии и экономического кризиса?»

Участники из разных регионов страны поделились своими кейсами, как в условиях карантина подняли свои продажи и улучшили показатели, в том числе, благодаря цифровизации бизнес-процессов.

Конференция организована Европейским банком реконструкции и развития совместно с компанией «Шелл Казахстан» в рамках программы для начинающих предпринимателей «Shell LiveWIRE».

Организаторы рассказали о мерах поддержки, оказываемых предпринимателям, в том числе онлайн-консультации по маркетингу, продажам и другим направлениям.

Площадка объединила экспертов и предпринимателей-практиков, более 300 предпринимателей получили конкретные практические инструменты для оперативной адаптации к новым реалиям.

По итогам участники решили проводить на регулярной основе «Дни цифровизации казахстанского бизнеса» с привлечением предпринимателей, IT-экспертов, финансовых институтов, чтобы в режиме реального времени разбирать кейсы отечественных компаний и помогать им в адаптации бизнеса к новым условиям.


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#Малый бизнес  
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