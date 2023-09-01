МСБ – это основа устойчивости любых стран мира - Еркин Тукумов о Послании Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов прокомментировал Послание Главы государства, которое он озвучил сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».



- Вы сами обозначили основные вопросы сегодняшнего послания. Что вы для себя подметили?

- Я практически на всех посланиях был и скажу, что это, наверное, одно из самых сильных посланий. Потому что Президент четко акцентировал внимание на том, что народ уже устал ждать, нам нужно переходить к каким-то конкретным решениям. Поэтому все задачи и цели, которые были поставлены, они не долгосрочные, они максимально, в течение 3-х лет должны реализоваться. Очень важные были инициативы. Самый главный посыл — это переход на более сложную инновационную экономику, уход от сырья. Об этом уже говорится давно. Я думаю, нельзя скрывать о том, что наша экономика очень уязвима с точки зрения волатильности международного рынка сырьевого. Так как мы до сих пор сырьевая экономика. Очень сильно зависимы от цен на нефть, на газ, на металлы. Любой рост или спад сильно бьет по нашей экономике. И переход на более устойчивую инновационную экономику – это единственный способов роста и благосостояния устойчивой страны. И при этом, Президент сказал о том, что чудес не бывает. Мы не должны производить те товары, в производстве которых у нас нет компетенции. А где у нас есть компетенция? Это как раз таки в отраслях, близких к сырьевым. Но не просто продажа сырья, а его переработка. Это было ключевое слово сегодняшнего послания о том, что нам нужно переходить на перерабатывающую промышленность, более глубокую. Условно, мы продаем баррель нефти за 80 долларов, этот же баррель, переработанный в глубокой продукции, в нефтехимии, к примеру, и в других, будет стоить и 1 тысячу, и 10 тысяч долларов. Это создаст огромные поступления в бюджет, налоги и рабочие места. И самое главное – это снизит нашу зависимость от всех ценовых волатильностей на наши экспортные продукты.

- А что вы думаете про каникулы для бизнеса?

- Я бы не только о каникулах сказал, я бы в целом сказал о максимальном внимании бизнесу. МСБ – это основа устойчивости любых стран мира. Это основа демократии. Это основа развития экономики. Не большой бизнес, а именно малый и средний. Поэтому, Президент сказал не только о каникулах, но и поручил прекратить кошмарить бизнес со стороны правоохранительных структур. Прекратить заводить ложные, фейковые дела, где «пахнет» большой коррупцией и тем самым подрывать основу государства. Сейчас задача, наверное, всего госаппарата для того, чтобы правоохранительные органы занимались теми делами, которыми им положено заниматься. Это преступность, это насилие в обществе и насилие над несовершеннолетними. И другие важные проблемы.

- Станет ли МСБ опорой казахстанской экономики? Либо же мы будем зависеть от крупных предприятий?

- Это ключевой вопрос. Потому что зависимость от крупных предприятий, аналогична зависимости от сырья. То есть, очень волатильно и очень нестабильно. А развитие МСБ, как каркаса экономики страны, государства – это важнейшая, ключевая задача. И если ее не решить, то мы столкнемся с большими проблемами.

- Сегодня Глава государства затронул тему касательно наших внутренних банков, что они направлены больше на потребительские кредиты, нежели на кредитование какого-то бизнеса. В чем причина? Почему банки не хотят – есть какие-то риски?

- Банковская система живет за счет длинных денег. То есть, она занимает где-то деньги, и отдает населению здесь. Это такая устоявшая модель во всем мире, не только у нас. Здесь государство должно поддерживать банк с точки зрения доступа к таким длинным деньгам. Но нужно и стимулировать банковскую систему, а также их ответственность, чтобы развивать экономику. То есть поддержка государством финансовой системы должна быть ответной – банки тоже должны уделять большое внимание именно инвестициям в сельское хозяйство, в промышленность, давать доступ к кредитам. Не создать вот эти бешенные не работающие проценты, которые абсолютно не выгодны для населения. Это первое. Второе – я думаю, что одна из больших проблем, на которую Президент сегодня обратил внимание – закредитованность населения. На то, что у нас огромное количество людей закредитовано и не могут сейчас платить по кредитам. Это микрофинансовые организации, которые занимают деньги на все: на покупку смартфонов, на проведение тоя. Я не говорю о том, что это должно просто прекратиться, потому что разные жизненные ситуации есть. Но это вопрос и образования населения. В том числе того, что нельзя жить в кредит. Надо жить по средствам.

- Решит ли проблему закредитованности повышения минимальной зарплаты?

- Не думаю, что это мгновенно решит проблему, но это будет происходить постепенно. За два года минимальная заработная плата повысилась в два раза. Конечно, должен быть некий прожиточный минимум, который должен подниматься с учетом роста цен и инфляции. Это нормальный процесс во всем мире и у нас.

- Для чего вводится налоговая и бюджетная ответственность регионов и акимов?

- Это делается для того, чтобы районные акимы стали более самостоятельными. Децентрализация – это когда у тебя есть свой бюджет, и ты можешь им распоряжаться, без лишнего согласования. Ведь, все проблемы происходят на местах. Построить школу или детсад – не должно быть такой длинной линейки согласования и зависимости местных властей. В этом и есть суть децентрализации. Это делается для того, чтобы акимы стали более свободными в плане принимаемых решений. С другой стороны, у них повысится ответственность перед населением. Будет повышение зависимости от населения, и это нормальная демократическая практика.

- По поводу работников вредных предприятий и спецвыплат…

- Думаю, это абсолютно правильная мера. Есть ряд профессий, где наносится большой вред здоровью. Это сферы, где человек каждый день подвергает себя какой-то опасности. И для представителей таких профессий выдача специальных пособий абсолютно естественна. Они смогут поехать в санаторий, купить лекарства, заняться здоровьем.

- Президент отметил, что «часть средств Фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов». Прокомментируйте эту часть послание, пожалуйста.

- Сейчас ставятся большие планы по модернизации инфраструктурных проектов и геологоразвердки. Все это требует больших денег, а это может пока обеспечить только государство. Потому что, это государственные интересы. Поэтому, я считаю, что это очень правильное решение.

- Спасибо за беседу!