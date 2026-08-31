Можно ли «вылечить» аутизм: психиатр назвала самые опасные заблуждения о РАС

Вокруг расстройств аутистического спектра (РАС) по-прежнему существует множество мифов. Например, что аутизм может быть вызван вакцинацией или что его можно «вылечить» народными методами. Какие еще заблуждения распространены и чем они могут быть опасны, корреспонденту агентства Kazinform в интервью рассказала врач-психиатр Маргарита Веремская.

— Почему до сих пор существует миф, что прививки могут вызвать аутизм? Есть ли у этого утверждения научные основания?

— У этого утверждения нет абсолютно никаких научных оснований. Но для понимания истоков этого мифа стоит вспомнить статью британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда в престижном научном журнале The Lancet, вышедшую в 1998 году. В ней он заявил, что у 12 детей после вакцины ККП (корь, краснуха, паротит) развился аутизм и кишечные патологии.

Далее на эту тему проводились журналистские расследования и разбирательство Генерального медицинского совета Великобритании, которые вскрыли масштабный научный обман. Уэйкфилд сфальсифицировал диагнозы детей. По их первичным медицинским картам выяснилось, что у части из этих 12 детей признаки задержки развития проявились еще до вакцинации, а проблемы с кишечником были сфабрикованы. В 2010 году журнал The Lancet полностью отозвал эту статью, а Уэйкфилда пожизненно лишили врачебной лицензии за обман, подлог и неэтичные, мучительные процедуры над детьми.

Миф оказался очень живучим по одной простой причине — сроки графиков плановой вакцинации и сроки, когда симптомы РАС становятся очевидными совпадают. Мозг человека склонен связывать события, произошедшие друг за другом, даже если между ними нет связи. Как мама, я понимаю, что родителям психологически проще найти конкретного внешнего «виновника», чем принять сложные генетические и нейробиологические причины.

Крупнейшие исследования с охватом миллиона детей доказали: уровень распространенности РАС среди вакцинированных и невакцинированных детей абсолютно идентичен.

Фото: из личного архива Маргариты Веремской

— Как сегодня в Казахстане диагностируют РАС у детей? В каком возрасте обычно можно достоверно выявить это расстройство?

— Диагностика РАС — это исключительно клинический процесс, основанный на наблюдении за поведением и развитием ребенка. Лабораторные анализы, МРТ или ЭЭГ не показывают аутизм, но назначаются для исключения сопутствующих патологий. В Казахстане идет переход на международные стандарты (включая МКБ-11). Диагноз устанавливает врач-психиатр на основе мультидисциплинарной оценки (в связке с психологом, логопедом, неврологом) с применением стандартизированных инструментов-тестов. В их числе — ADOS-2 и ADI-R наблюдение, интервью с родителями. Первичные риски выявляются с помощью скрининга M-CHAT-R уже в 18-24 месяца.

Достоверный клинический диагноз обычно ставится в 2-3 года, когда дефицит социальной коммуникации у ребенка становится наглядным.

— Какие ранние признаки должны насторожить родителей и стать поводом обратиться к специалисту?

— Существуют ключевые красные флаги, которые проявляются до 2 лет и должны насторожить родителя:

отсутствие указательного жеста: ребенок не показывает пальцем на предмет, чтобы привлечь внимание или разделить эмоцию с взрослым;

отсутствие отклика на имя: малыш не оборачивается на зов (при нормотипичном слухе).

слабый зрительный контакт: избегает взгляда «глаза в глаза» или он носит очень беглый характер.

дефицит совместного внимания: не следит за взглядом родителя, не приносит показать свои игрушки.

регресс навыков: ребенок лепетал или говорил отдельные слова, а затем резко перестал;

стереотипии и ритуалы: это повторяющиеся, часто одинаковые движения (взмахи кистями ручек, кружение), выстраивание предметов во время игры в строгие линии, болезненная реакция на любые изменения в быту.

Если родители заметили что-то из вышеперечисленного у своего ребенка — это повод обратиться к семейному, участковому врачу, чтобы для начала обсудить это. А он уже, в свою очередь, даст дальнейшие рекомендации.

— В соцсетях можно встретить лекарей или псевдоврачей, которые обещают вылечить аутизм нетрадиционными методами. Почему родители обращаются к таким специалистам и чем это может быть опасно?

— Узнав о диагнозе, семья проходит через шок и отрицание. Когда доказательная медицина честно говорит, что аутизм — это нейроотличие на всю жизнь, которое нельзя «вылечить травами за месяц», возникает чувство бессилия. Псевдоспециалисты продают иллюзию контроля, обещая быстрый результат. Опасность этих методов в том, что он может нанести прямой вред здоровью ребенка. Это не всегда «безобидные истории». Травы и БАДы могут оказывать токсическое влияние на организм ребенка и приводить к тяжелым поражениям печени, почек и системным сбоям в организме.

Еще один момент — это упущенное время. При РАС критически важен возраст. В поиске волшебного средства теряется золотой период пластичности мозга (от 2 до 6 лет), когда абилитация (комплекс медицинских, психологических и педагогических мер, чтобы обучить человека новым навыкам — прим. ред.) дает максимальный эффект.

— Сейчас в Казахстане набирает популярность «нистатиновый протокол» и лечение так называемого псевдоаутизма через очищение кишечника от кандиды и биопленок. Работает ли это?

— Это опасный псевдомедицинский тренд. Родителям внушают, что у ребенка якобы не «настоящий» аутизм, а «псевдоаутизм», вызванный кишечной кандидой. На основании невалидных коммерческих анализов, а иногда и вовсе без них, детям назначают длительные курсы тяжелых противогрибковых средств — нистатин, флуконазол, и жесткие диеты. Но это не что-то новое. В 1990-2000-х годах в США и Европе бушевала волна так называемой «биомедицинской коррекции». Она даже имела название — протокол DAN. В 2011 году этот проект был официально закрыт из-за полной неэффективности и вреда для детей.

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) неоднократно выпускало официальные предупреждения о том, что никаких «протоколов очищения» от аутизма не существует. В США и Европе организаторы подобных схем выведения «биопленок» и «паразитов» просто лишались лицензий и далее преследовались по закону.

В целом, такого диагноза как «псевдоаутизм» не существует ни в международной классификации болезней, ни в международной психиатрической практике. Это просто маркетинговая уловка. Проблемы с ЖКТ действительно часто сопутствуют РАС из-за избирательности в еде и особенностей нервной регуляции. Но проблемы с кишечником это сопутствующий симптом, а не причина аутизма. Важно не путать причины и следствие. Проблемы должны решаться с детским гастроэнтерологом по показаниям, а не длительной и системной противогрибковой терапией.

Как врач и как мама, я понимаю, почему эти отзывы выглядят весьма убедительно. У части этих детей просто не было аутизма. Если посмотреть на все рекомендации этих протоколов, практически всегда там присутствует параллельная коррекция, то есть родители одновременно начинают активно заниматься: привлекают ABA-терапевтов или же начинают заниматься с ребенком самостоятельно, убирают гаджеты, вводят режим. Реальный толчок развитию дают именно эти педагогические усилия и естественная нейропластичность мозга, а весь успех ошибочно приписывают «чудо-таблетке».

Но важно понимать, что длительный нецелевой прием противогрибковых средств — это колоссальный удар по печени и микробиому ребенка. Мы не лечим аутизм, мы просто подвергаем здоровье ребенка неоправданному риску.

— Какие методы сегодня считаются доказанными и эффективными при работе с детьми с РАС? Корректно ли говорить о «лечении аутизма» или речь идет о коррекции?

— Термин «лечение» некорректен. Аутизм нельзя вылечить медикаментозно. Речь идет об абилитации, коррекции и социальной адаптации. Препараты иногда назначаются психиатром, но исключительно симптоматически — для снятия высокой тревожности, коррекции выраженной агрессии или нормализации сна.

Методы с подтвержденной доказательной эффективностью на сегодня:

прикладной анализ поведения (ABA-терапия) — научный подход, направленный на освоение бытовых, коммуникативных и социальных навыков;

навыки альтернативной коммуникации — использование карточек или коммуникативных планшетов, позволяющих неговорящему ребенку выражать свои потребности.

модели раннего вмешательства — игровые терапевтические подходы для развития эмоционального контакта, занятия с эрготерапевтом и логопедом-дефектологом.

— В последние годы создается впечатление, что детей с РАС стало значительно больше. С чем это связано?

— Врачи и педагоги сегодня научились видеть первые признаки. Раньше стертые формы (высокофункциональный аутизм) не распознавались вовсе, а тяжелые случаи списывались на ЗПРР (задержка психоречевого развития — прим. ред.) или даже шизофрению.

Понятие «спектр» объединило самые разные состояния — от людей с высокой интеллектуальной нормой до детей с выраженными ментальными нарушениями. Мы наблюдаем снижение стигматизации и это очень радует. Родители стали активнее обращаться к врачам, не боясь осуждения. Внедрение анкет в поликлинической системе позволяет выявлять случаи, которые прежде оставались вне учета.

— Возможны ли ошибки при диагностике РАС? С какими особенностями развития его можно спутать?

— Да, ошибки встречаются. РАС имеет схожие симптомы с рядом других состояний. Чаще — это задержка речевого развития. Также, с нарушением слуха — именно поэтому врачи могут направить к ЛОРу и сурдологу. Кроме того, можно спутать с СДВГ — у него с РАС очень похожие внешние проявления и довольно частая коморбидность (существование у одного пациента двух или более заболеваний или синдромов — прим. ред.). И еще есть состояние, довольно часто встречающееся, на которое особенно хотелось бы обратить внимание — это социальная депривация (недостаток общения и социального взаимодействия — прим. ред.). Дефицит коммуникации вызван внешними факторами, чаще всего ранним чрезмерным погружением в гаджеты.

— С какими главными заблуждениями об аутизме вы сталкиваетесь и чем они опасны?

— Безусловно, лидирует заблуждение, что аутизм от прививок. Родителя говорят: «мы не будем ставить прививки, а если успели поставить первые, то откажемся от ревакцинации». Отказ от вакцинации и ревакцинации никак не снижает риск РАС, но оставляет ребенка абсолютно беззащитным перед смертельно опасными инфекциями, рост которых мы в последние годы и наблюдаем. Болезнь, от которой защищает прививка (корь, полиомиелит) может привести к тяжелейшим осложнениям в центральной нервной системе и инвалидизации.

На втором месте, пожалуй, убеждение, что «аутизм — это болезнь, которую можно вылечить народными методами, травами или очищением организма». Это опасно тем, что уводит семью от единственно эффективного пути — поведенческой абилитации. Применение народных средств, травяных отваров или агрессивных методов «чистки» часто приводит к отравлениям, аллергическим реакциям, поражению печени и токсическим расстройствам ЖКТ. За время, потраченное на неэффективные методы, уходит золотой период нейропластичности мозга.

И еще один миф: «ребенок с аутизмом не способен любить и испытывать эмоциональную привязанность». Это опасный стереотип, который мешает эмоциональному контакту в семье. Как мама, я знаю, насколько глубоко и искренне эти дети умеют любить. Они испытывают всю гамму чувств и сильную привязанность к близким, но из-за особенностей нейроразвития и сенсорных перегрузок часто просто не умеют выражать свои эмоции общепринятым способом.

Напомним, по данным Минздрава РК, среднегодовой рост числа людей, состоящих на учете с РАС, за последние пять лет составил около 36%. Специалисты связывают такую динамику в том числе с улучшением диагностики и повышением осведомленности родителей и специалистов.

Ранее Kazinform рассказывал, как живут дети с аутизмом в Казахстане и с какими трудностями сталкиваются их семьи.

Также в Минздраве Казахстана заявляли, что крупные исследования не подтверждают связь между вакцинацией во время беременности и повышенным риском развития РАС у ребенка.