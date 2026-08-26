Можно ли размещать изображения госсимволов на одежде в Казахстане

В обновленных Правилах использования и размещения государственных символов прописан ряд конкретных требований. Об этом сообщил руководитель управления развития языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер рассказал о нововведениях в порядке использования и размещения государственных символом Казахстана, согласно Постановлению Правительства РК № 556 от 26 июня 2026 года.

— Глава государства говорил, что государственные символы являются сакральными предметами, выражающими патриотические чувства и которыми казахстанцы гордятся. Поэтому граждане должны свободно их использовать. Но раньше не было конкретно прописано, как их можно использовать, например, в одежде, на балконе. Теперь это прописано. Например, если вы хотите вывесить Государственный флаг на своем доме, то гражданин должен установить его флагшток под углом в 45 градусов. Раньше это не было определено и устанавливали по-разному. Далее, прежде в правилах использования государственных символах в части, касающейся Государственного флага, были конкретные требования по его освещению в ночное время. Эти требования сохраняются в отношении государственных учреждений. Каждое госучреждение должно обеспечить специальное освещение Государственного флага в ночное время — не уличное освещение, а специально для флага. Согласно новым Правилам, если гражданин вывешивает флаг на своем жилище, то для него нет требования по ночному освещению, — сказал С. Есиркеп.

По его словам, для граждан есть еще требование по размещению Государственного флага — его нижний край должен находиться на высоте не менее трех метров над землей. Есть также требование, касающиеся чистоты флага и его целости — в случае загрязнения или повреждения флага его нужно срочно заменить. Согласно законодательству, в случае невыполнения этого требования виновные подвергаются административному наказанию.

С. Есиркеп сообщил, что в соответствии с обновленными Правилами, государственные символы нельзя размещать на нижнем и постельном белье, на носках и других предметах одежды, если это принижает сакральное значение госсимволов. То есть, разрешается использовать изображение Государственного флага на одежде выше пояса. Информация о полном запрете размещения изображения госсимволов на одежде, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

Также спикер напомнил, что в Казахстане государственные символы изготавливаются предприятиями, имеющими специальный сертификат. Граждане, желающие приобрести Государственный флаг, должны убедиться в наличии у производителя такого сертификата.

Кроме того, установлен определенный порядок размещения государственных символов. В экспозиции на первом месте устанавливается Государственный флаг, затем Государственный герб, далее текст Государственного гимна.

Ранее казахстанцам разъяснили правила размещения Государственного флага на балконах и фасадах домов.