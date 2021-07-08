НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли заразиться коронавирусом при купании в открытых водоемах? На этот вопрос ответила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня для коронавируса не характерен водный путь передачи. То есть, через воду коронавирус не передается. Но, вместе с тем, хотела бы обратить ваше внимание на то, что на тех же самых водоемах, если не соблюдается мера дистанцирования , риск заражения коронавирусом в местах массового скопления сохраняется, потому что коронавирус передается воздушно-пылевым путем. Больной человек выделяет аэрозоль, в силу размера частиц аэрозоль может длительное время находиться в воздухе, не оседая. Это является фактором передачи, когда слишком много населения на один квадратный метр», - отметила Айжан Есмагамбетова на онлайн брифинге в СЦК.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.