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    17:20, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Можно ли заразиться коронавирусом при купании в открытых водоемах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли заразиться коронавирусом при купании в открытых водоемах? На этот вопрос ответила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня для коронавируса не характерен водный путь передачи. То есть, через воду коронавирус не передается. Но, вместе с тем, хотела бы обратить ваше внимание на то, что на тех же самых водоемах, если не соблюдается мера дистанцирования , риск заражения коронавирусом в местах массового скопления сохраняется, потому что коронавирус передается воздушно-пылевым путем. Больной человек выделяет аэрозоль, в силу размера частиц аэрозоль может длительное время находиться в воздухе, не оседая. Это является фактором передачи, когда слишком много населения на один квадратный метр», - отметила Айжан Есмагамбетова на онлайн брифинге в СЦК.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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