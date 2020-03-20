Можно ли во время карантина менять руководителей госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли во время карантина менять руководителей госорганов, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никаких ограничений в связи с введением чрезвычайного положения или введения карантина нет. Все кадровые решения могут приниматься в соответствии с установленными процедурами, поэтому в этом плане никаких ограничений нет», - сказал Марат Бекетаев в ходе брифинга в СЦК.

Министр пояснил, что эти вопросы в связи с введением карантина могут решаться в более короткие сроки.

«Более того, наверное, эти решения будут приниматься в более короткие сроки, если будет такая необходимость», - добавил Марат Бекетаев.