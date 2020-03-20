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Можно ли во время карантина менять руководителей госорганов

20 Марта 2020 17:58
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Можно ли во время карантина менять руководителей госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли во время карантина менять руководителей госорганов, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Никаких ограничений в связи с введением чрезвычайного положения или введения карантина нет. Все кадровые решения могут приниматься в соответствии с установленными процедурами, поэтому в этом плане никаких ограничений нет», - сказал Марат Бекетаев в ходе брифинга в СЦК.

Министр пояснил, что эти вопросы в связи с введением карантина могут решаться в более короткие сроки.

«Более того, наверное, эти решения будут приниматься в более короткие сроки, если будет такая необходимость», - добавил Марат Бекетаев.


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Ключевые слова: Другие государственные органы, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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