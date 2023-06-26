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Можно ли вместо жертвоприношения на Курбан Айт просто раздать деньги нуждающимся – ответ ДУМК

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июня 2023, 13:56
Можно ли вместо жертвоприношения на Курбан Айт просто раздать деньги нуждающимся – ответ ДУМК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этот вопрос ответил начальник отдела пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Деньги в качестве жертвоприношения не могут идти. А в целом в качестве садака в эти дни можно раздавать деньги», - пояснил Батыржан Мансуров, отвечая на вопросы журналистов.

Было также отмечено, что в рамках подготовительной работы к Курбайн айту была подготовлена и направлена в представительства форма отчетности о количестве жертвоприношения (овца, козы, коровы, верблюда), объеме жертвенного мяса, распределении малообеспеченным семьям в период с 28,29,30 июня.

Также в онлайн формате для жертвоприношения был подготовлен образец заявки среди представителей технических специалистов для направления сотрудникам штаба на бойне.

С момента запуска сайта www.qurban2023.kz ежедневно вносятся сведения о зарегистрированных заявках заказчиков жертвоприношений и нуждающихся для получения жертвенного мяса. В период с 28,29,30 июня каждый день в онлайн и офлайн формате будет введена в специальная форма отчетности о жертвоприношении и нуждающихся, получивших жертвенного мяса.


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