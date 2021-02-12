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    17:30, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Можно ли вакцинироваться от коронавируса людям с хроническими заболеваниями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Лаззат Ералиева прокомментировала возможность вакцинации от коронавируса лиц с хроническими заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Людям, у которых имеются хронические заболевания, к примеру ХОБЛ или сахарный диабет, вакцинация против коронавируса прежде всего рекомендована. Проводится она не в период обострения. Если период обострения, то вакцинация пока откладывается до момента, когда стихнут симптомы обострения», - сказала Лаззат Ералиева на брифинге в СЦК.

    По ее словам, у «хроников» такие же противопоказания, как и у здоровых людей.

    «Имеются мировые данные, что вакцинация таких людей показала хороший эффект даже у людей с ВИЧ. Вакцина показала довольно хорошие результаты. В России привито порядка двух миллионов человек, среди них, конечно же, были вич-инфицированные. Вакцина не показывала дополнительные нежелательные реакции», - заключила врач.

    Напомним, в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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