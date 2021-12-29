Можно ли в столице проводить новогодние корпоративы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разрешено ли в столице проводить новогодние корпоративы, рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика показывает, что после каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается в связи с увеличением социальных контактов, пренебрежением карантинными мерами. В результате чего, после прошедших праздников столица вновь вернулась в «желтую» зону из «зеленой», где пробыла всего восемь дней. Совместными усилиями нам удалось переломить ситуацию, не хочется, чтобы все усилия прошли напрасно», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге.

В связи с этим она напомнила, что массовые мероприятия, включая семейные, корпоративы запрещены, за исключением мероприятий, проводимых на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», при условии соблюдения заполняемости до 50 %, но не более 70 мест, только при наличии «зеленого» статуса у всех посетителей и всего персонала.

«В связи с этим, рекомендую гражданам до улучшения эпидемиологической обстановки в столице отказаться от проведения торжественных мероприятий, праздников, предусматривающих массовое пребывание людей на ограниченной территории», - добавила Сархат Бейсенова.

