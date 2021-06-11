НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли в Казахстане сотрудникам полиции предъявлять документы в цифровом формате. На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что благодаря внесенным изменениям в законодательство были убраны все лишние документы для предъявления водителями.

«На сегодняшний день нужен только документ, удостоверяющий личность, то есть он должен материально существовать, потому что сотрудник полиции проверяет его через планшет. Он видит все данные о транспортном средстве, водителе, налогах, техосмотре, страховке и других данных, необходимых для участников дорожного движения», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы граждан в ходе отчетной встречи с населением.

Он также пояснил, можно ли сотрудникам полиции предъявлять документы в цифровом формате.

«Пока по мобильным устройствам, по документам в законодательстве изменений нет, поэтому в дальнейшем по развитию цифровизации может мы к этому вопросу и придем. В некоторых странах, я знаю, уже вводят эту систему. На сегодня ни законодательных, ни практических мер не принято», - пояснил Ерлан Тургумбаев.