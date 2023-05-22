Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане все чаще зоны отдыха запрещают приносить с собой еду и напитки. Как пояснили в Комитете по защите прав потребителей Минторговли РК подобные запреты незаконны, передает МИА «Казинформ».

Руководитель управления по формированию госполитики Комитета Рамазан Баренов сообщает следующее: «Любые законно приобретенные напитки и еда являются частной собственностью потребителя, и никто не может его ограничивать в этом (чч. 1 и 3 ст. 26 Конституции РК».

Т.е. каждый имеет право свободно войти в зону отдыха с едой и напитками, если он приобрел билет или оплатил за вход на ее территорию, получив чек оплаты, так как это уже является формой заключенного договора (ст. 394 ГК РК).

«Нельзя запретить потребителю войти на территорию зоны отдыха по причине наличия при нем еды и напитков в соответствии с пп. 3) п. 2 ст. 8-1 «Закона о защите прав потребителей», так как данное действие является принуждением потребителя дополнительно покупать еду и напитки на ее территории. Подобные ограничения будь они устными или письменными, являются недействительными, так как прописаны в вышеуказанной статье Закона», - пояснил Рамазан Баренов.

Кроме того, согласно пп. 3) ст. 24 Закона, предприниматель обязан обеспечить потребителю свободный вход на территорию зоны отдыха со всем имуществом, которое имеется в наличии и приобретенным законным путем, если вещи не нарушают нравственные устои и т.д., особенно такой запрет не допустим, если подобные товары реализуются на самой территории зоны отдыха.

При наличии изложенного состава правонарушения, потребитель может напрямую обратиться в территориальный департамент АЗРК для привлечения к ответственности недобросовестного предпринимателя по ч. 2 ст. 163 КоАП, согласно которому предусмотрен штраф от 200 МРП до 1500 МРП, или в территориальный ДТиЗПП МТИ - за консультацией и правовой помощью в качестве межотраслевого координатора в сфере защиты прав потребителей по этому поводу.

«Дополнительно к этому важно подчеркнуть, что запрет пользоваться едой и напитками, приобретенными потребителем у других предпринимателей, является антиконкурентным действием зоны отдыха (п.1, пп.6) и 8) п. 2 ст. 177 «Предпринимательского Кодекса РК», - добавил он.

Отмечается, что в настоящее время Комитет по защите прав потребителей МТИ РК введет работу по дополнению санкции в КоАП за условия в договоре (устное или письменное), которые нарушают или ущемляют права потребителей для непосредственного привлечения недобросовестных предпринимателей к административной ответственности.