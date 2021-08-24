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Можно ли в джинсах в школу – пояснили в управлении образования СКО

24 Августа 2021 12:00
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Можно ли в джинсах в школу – пояснили в управлении образования СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В школах Северо-Казахстанской области в этом году сохраняется требование к школьной форме. Если у родителей нет возможности ее приобрести, допускается одежда в классическом стиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления образования Гульмира Каримова пояснила, что подразумевает классический стиль одежды школьников.

«Если родители желают и имеют возможность, они могут приобрести школьную форму. У каждой школы – она своя. Если нет возможности приобрести школьную форму, то дети могут приходить в одежде классического стиля. Это светлый верх – темный низ. В то же время, рубашка не обязательно белая. Допускается голубая, светло-розовая, светло-зеленая. Это должна быть рубашка, не футболка. Брюки могут быть любого темного цвета», - сказала Г.Каримова.

Ответила руководитель управления образования на частый вопрос родителей о джинсах как варианте одежды для школьника.

«Джинсы есть джинсы. Это не классическая форма одежды. В моем понимании, классика – это просто брюки, разных цветов, со стрелочкой, как положено. Дети должны понимать, что они идут в учреждение образования. Должна быть определенная форма. Ребенок должен осознавать, что он ученик. Воспитание начинается и с этого тоже», - сказала Г.Каримова.

Она добавила, что никто никого не должен заставлять покупать форму. Если такие факты есть, то родители могут обратиться в управление или городской отдел образования.

«По таким заявлениям будем проводить проверку и наказывать тех, кто не понимает, что ситуация сейчас другая, нежели несколько лет назад», - подчеркнула Г.Каримова.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #МОН  
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Автор:

Олеся Жуковень

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