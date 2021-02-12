Можно ли сухопутную границу пересекать на личном автотранспорте - ответ Погранслужбы КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли сухопутную границу пересекать на собственном автотранспорте? На этот вопрос ответили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как граждане Республики Казахстан, так и иностранные граждане, которым разрешено пересекать государственную границу, они могут следовать на своем личном автотранспорте, в пешем порядке. Никаких ограничений для передвижения на автомобильном, в том числе на личном автотранспорте не имеется», - пояснил Мундаш Муллуашев.

Также в Пограничной службе ответили на вопрос касательно открытия сухопутных границ.

«Государственная граница открыта, но имеются ограничения. Существует Межведомственная комиссия по борьбе с нераспространением коронавирусной инфекции. Еженедельно проходят заседания, публикуются протокола, на основании которых по заявкам местных исполнительных органов дается разрешение на пересечение границы. Межведомственная комиссия утверждает такие правила и разрешения», - добавил капитан Ерлан Данияров.

Ранее Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК разъяснила гражданам правила пресечения границы в период пандемии. Таким образом, гражданин РК по любой цели поездки может выехать в иностранные государства из Казахстана один раз в 30 дней. Таким образом, периодичность будет определяться при выезде из РК. После возвращения в страну следующий выезд будет возможен только по истечению 30 дней с момента въезда в РК.

Также на онлайн пресс-конференции министр здравоохранения РК сообщил о том, что Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК 2 февраля внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан.