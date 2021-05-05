Можно ли ставить другие вакцины после вакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор медицинских наук Ляззат Ералиева рассказала, через какое количество времени после вакцинации от КВИ можно ставить другую вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того как вы окончили курс вакцинации от коронавируса, через месяц можно ставить любую другую вакцину, то есть промежуток - месяц», - сказала Ляззат Ералиева в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan».

Ранее сообщалось, какие лекарственные средства не стоит принимать перед вакцинаций против КВИ.

В частности, было отмечено, что некоторые люди спрашивают, можно ли принимать супрастин и другие лекарства перед вакцинацией.

«Не нужно принимать, это устаревшие данные. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что не нужно принимать антигистаминные препараты до вакцинации, и, более того, это может быть опасно. То есть если вы принимаете антигистаминные препараты, то это снижает некоторые функции организма. Если возникнет какая-то реакция на вакцинацию, антигистаминные (препараты) могут смазать симптомы. То есть врач не заметит вовремя, если что-то не дай бог произойдет», - пояснила доктор медицины Ботагоз Каукенова.