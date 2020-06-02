Можно ли проводить семейные торжества – ответ главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность проводить коллективные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, на сегодня проведение семейных торжеств, то есть любых мероприятий, которые связаны со скоплением большого количества людей, запрещены», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга в Минздраве.

«Мы постепенно открыли объекты с количеством посадочных мест или с допустимым количеством посетителей до 30 человек. На втором этапе мы разрешили 50 посадочных мест, но без справления коллективных мероприятий», - добавила она.

По словам санврача, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация пока не позволяет разрешить проведение любых мероприятий.

«Будь то зрелищные, будь то культурно-массовые, семейные мероприятия или обрядовые мероприятия, которые связаны с нахождением большого количества людей в одном месте очень длительное время. Все наши послабления зависят от эпидемиологической ситуации, которая складывается в целом по стране и каждом регионе отдельно. Все в наших руках», - заключила спикер.