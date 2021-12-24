Можно ли проводить новогодние корпоративы, рассказали актюбинские санврачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В целях нераспространения коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют встречать Новый год в узком семейном кругу, а новогодние корпоративы проводить со строгим соблюдением ограничительных мер. Об этом сегодня рассказали представители ДСЭК на брифинге в региональной службе коммуникации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющей обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульбану Даулетовой, за сутки в регионе было выявлено четыре новых случаев КВИ.

Вместе с тем, несмотря на то, что Актюбинская область находится в «зеленой зоне», врачи обеспокоены распространением в мире нового штамма «Омикрон».

«Мы находимся в «зеленой зоне» с 17 октября. Но в мире с большой скоростью распространяется новый штамм «Омикрон», которым все чаще заражаются молодые люди и дети, скорость распространения нового штамма быстрее, чем штамма «Дельта»», - говорит Г. Даулетова.

В связи с этим новогодние праздники рекомендуется встречать в узком семейном кругу, а при посещении массовых мероприятий необходимо соблюдать ограничительные меры.

«В целях нераспространения КВИ ДСЭК рекомендует встречать новогодние праздники в семейном кругу. Не приглашайте большое количество гостей, ограничьте праздники по времени. Необходимо соблюдать ограничения. Согласно постановлению № 39, проведение мероприятий с массовым скоплением людей на объектах, участвующих в Ashyq, возможно только при наличии «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей, при заполняемости не более 50 процентов, но не более 100 человек», - говорит она.

Возможно посещение массовых мероприятий при наличии «зеленого статуса», результата ПЦР-теста со сроком не более семи суток, постоянного медотвода, или если посетитель переболел коронавирусной инфекцией в последние три месяца.

«Со всей серьезностью необходимо отнестись к соблюдению карантинных мер, необходимо также соблюдать социальную дистанцию. Также напоминаем, что в предпраздничные и праздничные дни мониторинговые группы будут проводить рейды на предмет соблюдения ограничительных карантинных мер», - добавила Г. Даулетова.



