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Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК

10 Ноября 2021 11:28
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Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли прививать детей до 12 лет, если родители дадут свое согласие. В Минздраве ответили на вопрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане на сегодня разрешено прививаться детям только с 12 лет.

«На сегодня согласно инструкции, которая применяется и зарегистрирована в РК, то есть это инструкция к Comirnaty Pfizer - вакцинация с 12 лет. Но хочу отметить, что сегодня уже производитель допускает вакцинацию детей с 5 лет, в Америке это уже началось. Вакцинация детей тем же самым Pfizer, но в другой дозировке, с 5 лет. Если производитель внесет соответствующие документы в наш орган, то есть в НЦЭЛС на регистрацию, в инструкцию внесет «с 5 лет», то тогда это позволит вакцинировать с 5 лет детей. Но сегодня утвержденная инструкция - это с 12 лет», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова журналистам после заседания Правительства.

Расширение возрастной категории для прививки, по словам председателя Комитета, определяют производители вакцин в рамках клинических исследований.

«Если он (производитель - прим.) получает результаты клинических исследований, то соответственно он вносит эти изменения в инструкцию. Инструкция в соответствии нашим законодательством должна быть зарегистрирована у нас в Казахстане. Это тогда позволит нам использовать вакцину. Например, Sinopharm в Китае уже используется для детей с 3 лет. В Казахстане на сегодняшний день можно привить только с 12 лет вакциной Pfizer», - уточнила А. Есмагамбетова.

До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Pfizer в объеме 379 тысяч доз.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой рассказал , где будет проводиться вакцинация школьников.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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