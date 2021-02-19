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    13:14, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Можно ли привиться зарубежной вакциной от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана ответили, признается ли медицинскими нормами в нашей стране, если человек вакцинировался за рубежом, к примеру, вакцинами «Pfizer» или «Moderna», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если имеется документальное подтверждение о получении вакцинации против коронавирусной инфекции, и не имеет значение от какой именно вакцины - пусть будет «Pfizer» или другая вакцина, то естественно, данный факт будет приниматься», - ответила заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова в ходе онлайн-брифинга в столичном акимате.

    Алия Рустемова также ответила на вопрос касательно хранения и транспортировки вакцин. По ее данным, на складе управления имеются четыре морозильные установки, в которых одновременно можно хранить около 200 тысяч доз вакцин.

    «Сама вакцина доставляется в «СК-Фармацию» из хаба в авторефрижераторах, заданная температура - минус 18-20 градусов. На всех этапах доставки соблюдается холодовая цепь. Далее мы принимаем на склад данные вакцины с соблюдением всех норм. Поставка в организации ПМСП производится в термоконтейнерах, также в них находятся термрегистраторы или термоиндикаторы, по которым мы проверяем соблюдение температурного режима на всех этапах транспортировки», - пояснила заместитель руководителя управления.

    «В каждой медицинской организации определены обученные медицинские работники, ответственные лица, которые отвечают за хранение и транспортировку вакцины. Ежедневно в два раз сутки - утром и вечером отмечается температура холодильного оборудования, и все это заносится в журнал учета температуры. Если по термодатчикам будет установлено, что были нарушены условия транспортировки, то будут приниматься определенные меры», - добавила спикер.

    По последним данным, на сегодня в столице получили прививку от коронавируса 1980 человек.

    Второй этап вакцинации от коронавируса в Нур-Султане начнется на следующей неделе - с 22 февраля.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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