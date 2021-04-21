Можно ли приобрести поддельный паспорт вакцинации – комментарий Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналисты задали вопрос вице-министру здравоохранения РК - главному государственному санитарному врачу Ерлану Киясову касательно возможности получать поддельные паспорта вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера появилась информация, что некоторые люди нашли возможность в E-gov помечать себя, получать эти паспорта вакцинации, как будто они провакцинировались, а на самом деле они не ставили никакую вакцину. То есть, якобы за взятки это уже делается. И соответственно, возникают вопросы к достоверности статистики вакцинации. Известны ли вам такие факты, на сколько Вы в тесном контакте работаете с МЦРИАП, чтобы такие случаи исключить и прочее?» - прозвучал вопрос на брифинге в СЦК.

Е. Киясов в ответ рассказал о процедуре внесения данных о вакцинации.

«В целом, есть целая процедура по внесению данных, когда человек, придя на вакцинацию, предварительно проходит регистрацию. Он должен пройти медосмотр, потом письменно он дает согласие свое на проведение вакцинации. И такие факты, если они встречаются, возможно, единичные, могут быть ввиду недобросовестного отношения отдельного сотрудника. То есть, по каждому факту мы будем проводить тщательный разбор», - отметил вице-министр.

«Но скажу, что в целом, сама процедура во многом исключает такие моменты. Потому что необходимо прийти на место, тебя должен осмотреть врач, внести твои данные, которые вносятся в базу, паспортные данные. Потом уже после ознакомления с информационным листом, уже проводится сама процедура вакцинирования. В целом, те этапы, они исключают такую возможность. Если вы говорите о конкретном факте, мы по нему конкретно разберемся», - добавил Е. Киясов.