Можно ли построить бизнес на переработке мусора

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец Алексей Бекасов рассказал пресс-службе управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, можно ли заработать на переработке твердых бытовых отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинский предприниматель Алексей Бекасов в 2016 году получил грант в размере 3 млн тенге на безвозмездной основе в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На полученные государственные средства он приобрел технику по переработке пластиков, полимеров, стекла. Таким образом, новатор запустил производство по переработке отходов. Сегодня он не только выпускает строительные материалы, но и занимается инновационной и социальной деятельностью: организует раздельный сбор отходов и разрабатывает стройматериалы.

«Пластик дробится, смешивается с подготовленным песком и красителем, после чего нагревается до 300 градусов в реакторе. В пресс-форме под давлением 100 тонн формируется в пресс-матрице нужное изделие. Вот, собственно, после такой процедуры получается нужное изделие. Меня никто ничему не учил. Я сам имею представление о моей деятельности, и плюс сейчас есть Интернет. Заглядываю туда и работаю»,- рассказал Алексей Бекасов.





Сырье для своего цеха предприниматель собирает сам.

«Я выезжаю на природу, собираю мусор. Отходов вокруг у нас всегда хватает. Также, я принимаю бутылки по 20 тенге за кг. Теперь мусор не выбрасывают, а на нем зарабатывают деньги. В конечном итоге получаются тротуарные плитки, кровельные материалы. Для меня качество всегда стоит в приоритете, гарантия 50 лет»,- рассказал предприниматель.

Помимо сырья, Алексей Бекасов ощущает нехватку рабочих рук - на рынке труда дефицит специалистов с допуском на работу с электричеством и механизмами. Но он верит, что в будущем, когда переработка мусора станет более масштабной, бизнес будет более прибыльным и разрастется в масштабах.

Напомним, в августе в Алматы в тестовом режиме был открыт мусоросортировочный комплекс. А эксперты ранее обсуждали, почему непросто одномоментно привить казахстанцам культуру разельного сбора мусора