Можно ли после вакцинации от коронавируса курить и употреблять алкоголь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли после вакцинации курить и употреблять алкогольные напитки? На этот вопрос ответил руководитель столичного управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, при принятии вакцины могут быть различные побочные эффекты, ожидаемые побочные эффекты. Это все зависит индивидуально от организма человека», - сказал Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

В ходе брифинга ему был задан вопрос - можно ли после вакцинации курить и употреблять алкогольные напитки?

«Вообще нельзя курить, пить, это вредно для здоровья. Мы объясняем вакцинируемым, что в течение трех дней нельзя употреблять алкогольные напитки, находиться в горячих местах, к примеру, в парилке (в бане)», - пояснил Тимур Муратов.

Ранее первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов сообщал, в каких случаях вакцинация от коронавируса противопоказана: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности); противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

«Препарат необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек; выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет); тяжелых заболеваниях системы кроветворения; эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС; заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца); первичных и вторичных иммунодефицитах; аутоиммунных заболеваниях; заболеваниях легких, астме и ХОБЛ; у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой; злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови», - пояснил Марат Шоранов.