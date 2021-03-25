Можно ли посещать баню после вакцинации - ответ специалиста

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель управления общественного здоровья города Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали в ходе онлайн-брифинга разъяснила, как следует ухаживать за собой после вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, вакцина влияет на каждого человека по-разному.

«Реакция на вакцину против коронавируса зависит от организма человека. У кого-то она может проходить в легкой, у кого-то в тяжелой форме. Я тоже провакцинировалась. Все прошло благополучно. Болело только место вакцинации. А у некоторых из моих коллег наблюдались повышение температуры, озноб», - говорит спикер.

Кроме того, она подчеркнула, что после прививки необходимо следить за своим здоровьем.

«При повышении температуры тела можно принимать жаропонижающие препараты. Это не антибиотики, а такие препараты, как «Парацетамол», «Ибупрофен» для снижения температуры тела. Но в первую очередь нужно сбить температуру тела. В течение трех дней после введения вакцины нельзя купаться, подвергаться воздействию воды. Необходимо соблюдать тот же порядок. Затем, в зависимости от состояния человека, можно будет сходить в баню. Но все в свое время», - объяснила Лаура Мырзагали.

Ранее сообщалось, что в Алматы увеличено число коек для больных COVID-19. 10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, на сегодня прорабатывается вопрос о вакцинации горожан в торговых домах и на рынках.