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    16:00, 25 Март 2021 | GMT +6

    Можно ли посещать баню после вакцинации - ответ специалиста

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель управления общественного здоровья города Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали в ходе онлайн-брифинга разъяснила, как следует ухаживать за собой после вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, вакцина влияет на каждого человека по-разному.

    «Реакция на вакцину против коронавируса зависит от организма человека. У кого-то она может проходить в легкой, у кого-то в тяжелой форме. Я тоже провакцинировалась. Все прошло благополучно. Болело только место вакцинации. А у некоторых из моих коллег наблюдались повышение температуры, озноб», - говорит спикер.

    Кроме того, она подчеркнула, что после прививки необходимо следить за своим здоровьем.

    «При повышении температуры тела можно принимать жаропонижающие препараты. Это не антибиотики, а такие препараты, как «Парацетамол», «Ибупрофен» для снижения температуры тела. Но в первую очередь нужно сбить температуру тела. В течение трех дней после введения вакцины нельзя купаться, подвергаться воздействию воды. Необходимо соблюдать тот же порядок. Затем, в зависимости от состояния человека, можно будет сходить в баню. Но все в свое время», - объяснила Лаура Мырзагали.

    Ранее сообщалось, что в Алматы увеличено число коек для больных COVID-19. 10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, на сегодня прорабатывается вопрос о вакцинации горожан в торговых домах и на рынках.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Безопасность
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