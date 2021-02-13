Можно ли подделать прививочные паспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор поликлиники №2 города Нур-Султана Ляззат Руспекова заявила об отсутствии возможности подделывать прививочные паспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это исключено. Есть информационная система, которая называется «Вакцинация». Это конфиденциальная информация, к ней нет доступа. К тому же электронные справки и паспорта подделать невозможно», - сказала Ляззат Руспекова на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, она рассказала о том, как в поликлинике будут бороться с массовым наплывом желающих вакцинироваться, если такой будет.

«Каждый знает, куда он прикреплён. На данный момент подготовительная работа поликлиник заключается в том, чтобы правильно сформировать списки. В первую очередь, конечно, будут идти пациенты, которые имеют высокий риск заболевания - это диспансерные группы, учётные пациенты. Мы будем формировать графики. Ни в коем случае нельзя создавать скученность», - отметила спикер.

«Даже сама вакцинация предусматривает обязательный отдельный прививочный кабинет, а не в общем. Мы будем составлять списки и постепенно прививать население. Если такая необходимость появится, каждая поликлиника будет организовывать по 3-5 прививочных кабинетов, в зависимости от нагрузки и количества прикреплённого населения», - заключила она.





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.







