Можно ли победить зависимость: врач объяснил этапы лечения наркомании

Врач-психиатр и нарколог Городского центра психического здоровья Токтар Толеуханулы рассказал, как проходит лечение у людей с наркотической зависимостью, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Существует 3 стадии наркотической зависимости: начальная, развитая и поздняя. На первых двух этапах шансы на успешное лечение значительно выше. Если же болезнь переходит в третью стадию, вернуть человека к нормальной жизни становится гораздо сложнее. Под воздействием токсических веществ погибают нервные клетки, происходит органическое поражение головного мозга, развивается энцефалопатия. В таких случаях у человека могут возникать серьезные нарушения мышления и памяти. Поэтому родственникам важно как можно раньше обратиться за помощью к специалистам и доставить зависимого в специализированный центр, — отметил врач.

При этом нарколог подчеркивает, что начинать лечение никогда не поздно. Независимо от степени зависимости человеку важно не терять надежду и бороться за возвращение к полноценной жизни.

В Городском центре психического здоровья Астаны пациентам оказывают как амбулаторную, так и стационарную помощь. Курс стационарного лечения длится около 45 дней.

На первом этапе пациент получает медикаментозное лечение, психологическую и физиотерапевтическую помощь, витаминную терапию. Организм очищают от токсических веществ. После этого начинается психотерапия, направленная на формирование у пациента положительного отношения к лечению и поддержке со стороны близких. Большое внимание уделяется групповой терапии, когда пациенты проходят курс восстановления вместе.

— После завершения 45-дневного стационарного лечения мы не прекращаем работу с пациентом. Он продолжает регулярно посещать центр, где проходит дальнейшую реабилитацию. Мы помогаем восстановить эмоциональное состояние, справиться со стрессом и нормализовать сон. Сначала пациент приходит несколько раз в месяц, затем раз в два-три месяца, а позже — раз в полгода. При необходимости он всегда может обратиться за помощью к специалистам, — рассказал Токтар Толеуханулы.

Также после выписки пациенты продолжают поддерживать связь друг с другом и участвуют в группах взаимопомощи. По словам специалистов, нередко к употреблению наркотиков людей подталкивают одиночество и эмоциональные трудности. Поэтому после лечения важно сохранять социальные связи, получать поддержку и помогать друг другу.

Напомним, в Астане свыше 800 человек состоят на наркологическом учете.