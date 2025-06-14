Можно ли пить воду из реки, где утонули сайгаки в ЗКО
В Казталовском районе Западно-Казахстанской области из реки Сарыозен были извлечены трупы сайгаков. В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил запрос в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.
Согласно полученной информации, после инцидента специалисты районного управления санитарно-эпидемиологического контроля срочно взяли пробы воды из реки Сарыозен для лабораторных исследований на особо опасные заболевания, вирусологические и радиологические показатели.
— По результатам лабораторных анализов отклонений не выявлено. В настоящее время ведётся санитарно-просветительская работа среди населения по профилактике кишечных и особо опасных инфекций, — сообщили в ведомстве.
Как сообщили в акимате Казталовского района, на сегодняшний день население следующих сёл использует воду из реки Сарыозен: Бостандык (1 369 человек), Караколь (142), Коктерек (921), Жулдыз (587) и Коныс (313 человек).
— 30 мая было зафиксировано сообщение о гибели сайгаков в реке. В целях предотвращения загрязнения реки, используемой жителями, и восстановления качества воды были проведены очистные и дезинфекционные мероприятия в соответствии с санитарными нормами, — говорится в ответе акимата.