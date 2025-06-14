Можно ли пить воду из реки, где утонули сайгаки в ЗКО

Согласно полученной информации, после инцидента специалисты районного управления санитарно-эпидемиологического контроля срочно взяли пробы воды из реки Сарыозен для лабораторных исследований на особо опасные заболевания, вирусологические и радиологические показатели.

— По результатам лабораторных анализов отклонений не выявлено. В настоящее время ведётся санитарно-просветительская работа среди населения по профилактике кишечных и особо опасных инфекций, — сообщили в ведомстве.

Фото: природный резерват "Бөкейорда"

Как сообщили в акимате Казталовского района, на сегодняшний день население следующих сёл использует воду из реки Сарыозен: Бостандык (1 369 человек), Караколь (142), Коктерек (921), Жулдыз (587) и Коныс (313 человек).