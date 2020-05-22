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Можно ли пересаживать органы умерших от коронавируса

22 Мая 2020 15:08
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Можно ли пересаживать органы умерших от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя ответил на вопрос, можно ли использовать органы умерших от коронавируса в донорских целях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так как я являюсь участником международной группы, постоянно идет обмен информацией – можно ли брать органы человека, который погиб от коронавируса», - сообщил Юрий Пя на пресс-конференции в кардиоцентре.

«Мое личное мнение, здесь нужно походить индивидуально: если продолжительность жизни реципиента без донора исчисляется днями или неделями, можно взять орган на трансплантацию. Но это мое личное мнение. Потому что мы дадим ему возможность жить гораздо дольше. Если есть возможность продлить жизнь человека хотя бы на один день, надо это делать», - добавил врач.

Он также рассказал о том, как чувствуют себя пациенты, которым была проведена пересадка органов 18 мая.

«Пациенты, которым провели пересадку органов в нашей клинике, чувствуют себя хорошо. Они уже вне всякой поддержки – я имею ввиду искусственную вентиляцию легких или другие механические средства для поддержания жизни. Они активны, ходят, сейчас идет процесс их восстановления и реабилитации. Насколько мне известно, другие пациенты тоже уже проходят процесс реабилитации», - заключил глава ННКЦ.

Напомним, 18 мая в Казахстане была проведена уникальная донорская операция, в результате которой органы 1 умершего спасли жизнь сразу пятерым пациентам.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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