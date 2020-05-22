Можно ли пересаживать орган, если человек принимал алкоголь и табак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал о параметрах донорских органов для возможности пересадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы оцениваем состояние органа клинически и согласно лабораторным данным. Если орган функционирует и выполняет свою функцию, здесь не важно, пил ли человек или курил. Особенно, если это сердце. Если это легкие, конечно, проблем больше. Но у нас есть системы и для сердца, и для легких, которые позволяют оценить состояние органа. Это высокие технологии – когда мы туда помещаем сердце или легкое, мы можем оценить его состояние. К примеру, сердце сокращается, и по определенным параметрам мониторим данные, смотрим анализы. Если они соответствуют, мы используем этот орган», - сказал Юрий Пя на пресс-конференции в кардиоцентре.

Он также рассказал, сколько времени ушло на трансплантацию.

«Если смотреть с момента забора органа, эта операция была проведена в понедельник 18 мая. Сам процесс начался еще в воскресенье после обеда. Тогда мы начали оценивать состояние реципиента, а также состояние органов донора. Бывает так, что мы не берем какой-то орган, потому что он поврежден. Тогда забираются только те органы, которые находятся в надлежащем состоянии», - объяснил врач.

Напомним, 18 мая в Казахстане была проведена уникальная донорская операция, в результате которой органы одного умершего спасли жизнь сразу пятерым пациентам.