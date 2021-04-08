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Можно ли переболевшим коронавирусом держать ораза

Автор:  
Арайлым Мұрат
8 Апреля 2021, 18:45
Можно ли переболевшим коронавирусом держать ораза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы ответил на вопрос, можно ли выздоровевшим от коронавируса держать пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если после перенесенного коронавируса у вас хорошее самочувствие, ваше здоровье позволяет держать ораза, тогда никаких ограничений нет. Можете держать Ораза. Но, если врач скажет, что это опасно для вашего здоровья, у вас слабый иммунитет, можно не держать пост. После поднятия иммунитета, по окончанию Оразы можно дополнительно держать пост за пропущенные дни», - пояснил Наурызбай кажы Таганулы.

Ранее сообщалось о том, что в этом году священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и продлится до 12 мая.


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