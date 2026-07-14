Можно ли парковать авто на стилобате жилого комплекса — ответ МВД Казахстана

Жители новых жилых комплексов сталкиваются с вопросом: можно ли оставлять автомобили на стилобатах — приподнятых площадках над паркингами и техпомещениями. Чтобы выяснить, в каких случаях такая парковка разрешена, а когда считается нарушением, агентство Kazinform направило официальный запрос в МВД Казахстана.

В МВД пояснили, что в Правилах дорожного движения понятия «стилобат» нет, поэтому к таким территориям применяются общие требования. Главный критерий — был ли стилобат изначально предусмотрен для движения и стоянки автомобилей.

— Если стилобат был предусмотрен проектной документацией как территория для движения и парковки автомобилей, а также соответствует требованиям безопасности, то размещение транспортных средств допускается, — сообщили в МВД.

Как уточнили в ведомстве, просто наличие свободного места на стилобате не означает, что его можно использовать как парковку. Такая возможность должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования жилого комплекса.

Фото: Kazinform

Когда парковка на стилобате разрешена

Оставлять автомобиль на стилобате можно, если соблюдены несколько условий:

в проекте дома предусмотрены проезды и парковочные места;

конструкция рассчитана на нагрузку от автомобилей;

территория была сдана в эксплуатацию с учетом движения машин и оборудована необходимыми дорожными знаками и разметкой.

То есть решение о том, может ли стилобат использоваться для парковки, зависит не от желания жильцов или управляющей компании, а от того, как объект был спроектирован и введен в эксплуатацию.

Когда парковка на стилобате запрещена

Если стилобат является только крышей паркинга, которую благоустроили под двор, оставлять автомобили на такой территории нельзя.

Как отметили в МВД, парковка не допускается, если:

на стилобате находятся детские или спортивные площадки, а движение автомобилей не предусмотрено проектом;

между пешеходной зоной и проездом для машин нет безопасного разделения.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что ОСИ или управляющая компания не могут самостоятельно создавать новые парковочные места, наносить разметку или менять назначение территории, если это не предусмотрено утвержденной проектной документацией.

Что грозит нарушителям

В МВД напомнили, что во дворах приоритет остается за пешеходами, особенно детьми. Автомобили не должны мешать передвижению людей, а также создавать препятствия для проезда спецтранспорта - скорой помощи и пожарных машин.

За парковку в неположенном месте предусмотрена ответственность по статье 597 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

Напомним, в Алматы с начала года выявили 15 тысяч нарушений парковки.