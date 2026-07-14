Можно ли парковать авто на стилобате жилого комплекса — ответ МВД Казахстана
Жители новых жилых комплексов сталкиваются с вопросом: можно ли оставлять автомобили на стилобатах — приподнятых площадках над паркингами и техпомещениями. Чтобы выяснить, в каких случаях такая парковка разрешена, а когда считается нарушением, агентство Kazinform направило официальный запрос в МВД Казахстана.
В МВД пояснили, что в Правилах дорожного движения понятия «стилобат» нет, поэтому к таким территориям применяются общие требования. Главный критерий — был ли стилобат изначально предусмотрен для движения и стоянки автомобилей.
— Если стилобат был предусмотрен проектной документацией как территория для движения и парковки автомобилей, а также соответствует требованиям безопасности, то размещение транспортных средств допускается, — сообщили в МВД.
Как уточнили в ведомстве, просто наличие свободного места на стилобате не означает, что его можно использовать как парковку. Такая возможность должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования жилого комплекса.
Когда парковка на стилобате разрешена
Оставлять автомобиль на стилобате можно, если соблюдены несколько условий:
- в проекте дома предусмотрены проезды и парковочные места;
- конструкция рассчитана на нагрузку от автомобилей;
- территория была сдана в эксплуатацию с учетом движения машин и оборудована необходимыми дорожными знаками и разметкой.
То есть решение о том, может ли стилобат использоваться для парковки, зависит не от желания жильцов или управляющей компании, а от того, как объект был спроектирован и введен в эксплуатацию.
Когда парковка на стилобате запрещена
Если стилобат является только крышей паркинга, которую благоустроили под двор, оставлять автомобили на такой территории нельзя.
Как отметили в МВД, парковка не допускается, если:
- на стилобате находятся детские или спортивные площадки, а движение автомобилей не предусмотрено проектом;
- между пешеходной зоной и проездом для машин нет безопасного разделения.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что ОСИ или управляющая компания не могут самостоятельно создавать новые парковочные места, наносить разметку или менять назначение территории, если это не предусмотрено утвержденной проектной документацией.
Что грозит нарушителям
В МВД напомнили, что во дворах приоритет остается за пешеходами, особенно детьми. Автомобили не должны мешать передвижению людей, а также создавать препятствия для проезда спецтранспорта - скорой помощи и пожарных машин.
За парковку в неположенном месте предусмотрена ответственность по статье 597 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).
Напомним, в Алматы с начала года выявили 15 тысяч нарушений парковки.