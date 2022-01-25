Можно ли отличить штамм «омикрон» от ОРВИ – ответ врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как отличить штамм «омикрон» от острой респираторной вирусной инфекции, рассказала в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, симптомы коронавируса, вызываемые штаммом «омикрон», и признаки острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) очень схожи.

«Учитывая, что в течение заболевания у каждого человека имеются индивидуальные особенности без ПЦР-теста определить ОРВИ это или коронавирусная инфекция не представляется возможным», - сказала спикер.

Главный санврач также рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы.