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Можно ли отличить штамм «омикрон» от ОРВИ – ответ врача

25 Января 2022 17:34
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Можно ли отличить штамм «омикрон» от ОРВИ – ответ врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как отличить штамм «омикрон» от острой респираторной вирусной инфекции, рассказала в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По её словам, симптомы коронавируса, вызываемые штаммом «омикрон», и признаки острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) очень схожи.

«Учитывая, что в течение заболевания у каждого человека имеются индивидуальные особенности без ПЦР-теста определить ОРВИ это или коронавирусная инфекция не представляется возможным», - сказала спикер.

Главный санврач также рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Омикрон  
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Автор:

Гульзат Сахова

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