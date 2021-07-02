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    17:32, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего - ответ Минздрава

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Об имеющихся случаях подделки электронных паспортов вакцинации сообщили в Минздраве. При этом фиктивный паспорт нельзя отличить от действительного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Имеются случаи, когда граждане обращаются за покупкой электронных паспортов вакцинации. Есть обращения отдельных граждан, они пишут в социальных сетях и обращаются в Минздрав, что были такие факты, когда некоторые лица продавали. Со своей стороны мы смотрим с точки зрения информационной системы на достоверность данных. В любом случае в информационную систему данные вносят сотрудники медицинских организаций. Это их ответственность. Также на уровне местных исполнительных органов уже проводится работа по выявлению - кто и как продавал. Мы пока свод по всей стране не делали», - рассказал директор департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев журналистам.

    «Бывают такие ситуации, что граждане обращаются к тем или иным медицинским работникам (которые действительно работают в медицинских организациях), за определенное вознаграждение просят внести данные в информационную систему. Здесь отличить (паспорт вакцинации - прим.) нельзя. Потому что, действительно врач, который делает вакцину, имеет легитимный доступ к информационной системе и вносит эти данные. Здесь происходит ответственность этого сотрудника как работника медицинской организации. Есть определенная ответственность за ввод недостоверных данных», - уточнил он.

    Касательно случаев поддельных паспортов директор департамента отметил, что на сегодня проверка в информационной системе проводится в части того, кто и когда водил данные. Факты недостоверного ввода также должны выявляться на уровне медицинских организаций и управления здравоохранения.

    «На местах должна проводиться проверка, действительно ли гражданину была сделана вакцина. Сейчас требования по установке камер в процедурном кабинете нет, но мы этот вопрос рассматриваем», - ответил Б. Енсебаев.

    Бейбут Енсебаев напомнил, что в мобильном приложении электронного правительства электронный паспорт вакцинации обновляется и меняется его форма.

    «Ранее было три страницы на трех языках. Сейчас будет одна страница, в которой будет содержаться информация на трех языках. Также добавляем туда информацию о персональных данных гражданина - номер паспорта, год рождения, QR-код. Сканировав QR-код можно попасть на государственный ресурс Министерства здравоохранения, где будет отображена информация, настоящая ли этот электронный паспорт или нет», - отметил Бейбут Енсебаев.


    Теги:
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